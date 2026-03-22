Homem em situação de rua é espancado enquanto dormia em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Homem em situação de rua é espancado em Salvador - Foto: Reprodução/ TV Bahia

Um homem em situação de rua foi espancado por quatro pessoas enquanto dormia na calçada, na noite de quinta-feira, 19, no bairro da Boa Viagem, em Salvador.

De acordo com a TV Bahia, a vítima foi identificada como Miguel José dos Santos, de 59 anos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Testemunhas relataram que ele dormia no local quando foi agredido pelos irmãos Emerson Santos Queiroz, de 26 anos, e Luís Ernandes Silva Queiroz, conhecido como Xaropinho, de 27. O primo deles, de 17 anos, e o enteado de um dos adultos, de 15, também participaram do crime.

Os envolvidos foram denunciados pela empregada doméstica Cristina Silva Santos, mãe dos dois adultos.

Miguel vive há anos na região e era conhecido por frequentar um abrigo para se alimentar, embora nunca tenha aceitado morar no local.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para o Hospital do Subúrbio, onde permanece internado em estado grave.

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal e realiza buscas para localizar os suspeitos.