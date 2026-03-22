VIOLÊNCIA
Homem em situação de rua é espancado enquanto dormia em Salvador
Vítima foi identificada como Miguel José dos Santos, de 59 anos
Por Ane Catarine
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Um homem em situação de rua foi espancado por quatro pessoas enquanto dormia na calçada, na noite de quinta-feira, 19, no bairro da Boa Viagem, em Salvador.
De acordo com a TV Bahia, a vítima foi identificada como Miguel José dos Santos, de 59 anos.
Testemunhas relataram que ele dormia no local quando foi agredido pelos irmãos Emerson Santos Queiroz, de 26 anos, e Luís Ernandes Silva Queiroz, conhecido como Xaropinho, de 27. O primo deles, de 17 anos, e o enteado de um dos adultos, de 15, também participaram do crime.
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Os envolvidos foram denunciados pela empregada doméstica Cristina Silva Santos, mãe dos dois adultos.
Miguel vive há anos na região e era conhecido por frequentar um abrigo para se alimentar, embora nunca tenha aceitado morar no local.
Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para o Hospital do Subúrbio, onde permanece internado em estado grave.
A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal e realiza buscas para localizar os suspeitos.
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