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VIOLÊNCIA

Homem em situação de rua é espancado enquanto dormia em Salvador

Vítima foi identificada como Miguel José dos Santos, de 59 anos

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/03/2026 - 11:08 h

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Homem em situação de rua é espancado em Salvador
Homem em situação de rua é espancado em Salvador -

Um homem em situação de rua foi espancado por quatro pessoas enquanto dormia na calçada, na noite de quinta-feira, 19, no bairro da Boa Viagem, em Salvador.

De acordo com a TV Bahia, a vítima foi identificada como Miguel José dos Santos, de 59 anos.

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Testemunhas relataram que ele dormia no local quando foi agredido pelos irmãos Emerson Santos Queiroz, de 26 anos, e Luís Ernandes Silva Queiroz, conhecido como Xaropinho, de 27. O primo deles, de 17 anos, e o enteado de um dos adultos, de 15, também participaram do crime.

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Os envolvidos foram denunciados pela empregada doméstica Cristina Silva Santos, mãe dos dois adultos.

Miguel vive há anos na região e era conhecido por frequentar um abrigo para se alimentar, embora nunca tenha aceitado morar no local.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para o Hospital do Subúrbio, onde permanece internado em estado grave.

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal e realiza buscas para localizar os suspeitos.

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