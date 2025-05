Homem encontra corpo em porta-malas de carro ao buscá-lo na concessionária

- Foto: Foto: Ivonaldo Paiva / Blog do Braga

Um homem encontrou o corpo de uma pessoa no porta-malas do próprio carro, no domingo, 11, em Barreiras, no oeste da Bahia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município.

De acordo a corporação, o proprietário do veículo contou que havia deixado o automóvel em uma concessionária no sábado, 10, com a intenção de vendê-lo. Como a negociação não foi concretizada, ele retornou ao local no dia seguinte para buscar o carro.

Ao estacionar o veículo em frente à própria residência e fazer uma vistoria, o homem disse ter encontrado o corpo no compartimento traseiro. Em seguida, ele procurou imediatamente a delegacia para registrar o caso.

A vítima foi identificada como Thiago Foloni Silva, de 29 anos, natural de São Benedito, no Ceará.

Conforme a Polícia Civil, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência, o que exige a realização de exames periciais para determinar a causa da morte.

Segundo o depoimento do dono do carro, ele não conhecia Thiago e não tem informações sobre como o corpo foi colocado no automóvel. Ainda de acordo com a polícia, a vítima não possuía antecedentes criminais.

Investigação

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras, onde passará por necropsia. O laudo pericial será fundamental para orientar as próximas etapas da investigação.

A polícia pretende ouvir funcionários da concessionária e verificar imagens de câmeras de segurança instaladas no estabelecimento e na área onde o veículo foi estacionado. Até o momento, nenhuma linha de investigação foi descartada.