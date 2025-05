Dentista que esfaqueou irmã é encontrado morto em cela de delegacia

Dentista foi encontrado morto dentro de cela de delegacia - Foto: Reprodução Polícia Civil/ Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia, a princípio, está tratando como suicídio a morte do dentista Tarcio Vinicius Ouriques Cordeiro, 36 anos, encontrado sem vida, na manhã desta segunda-feira, 12, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador. Ele foi preso, na tarde no domingo, 11, após esfaquear a irmã gêmea, 36, durante uma discussão, em um condomónio no bairro SIM.

O homem foi encontrado, por volta das 08h20, pendurado pelo pescoço em uma corda improvisada, mais conhecida como Tereza, que estava amarrada a uma barra de ferro na grade superior. Os agentes da unidade tinham ido levar o café da manhã dele, quando se depararam com a cena.

Durante a briga com a irmã, Tarcio também ficou ferido e, antes de ser encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Queimadinha.

Tarcio ainda recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Queimadinha e, em seguida, foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e transferido para o Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho. Informações dão conta de que o dentista era natural de Pernambuco e tinha ido à Feira de Santana para passar o dia com a mãe.

Desentendimento

A motivação para a briga e as agressões ainda são um mistério para a polícia, mas, testemunhas contaram que, quando a discussão iniciou, a mulher estava em surto. Agentes da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ SIM) estiveram no local e encontraram a vítima caída no chão com várias lesões.

O caso é investigado pela delegada Klaudine Passos, da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Feira de Santana).