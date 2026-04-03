REVOLTADO
Homem incendeia próprio carro após revolta com falhas mecânicas
eículo foi queimado em terreno baldio após sair de oficina
Por Andrêzza Moura
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Um homem incendiou o próprio carro, na tarde desta quinta-feira, 2, em Irecê, no centro norte de Bahia. A situação ocorreu após ele se revoltar com os constantes problemas mecânicos do veículo.
Segundo informações de testemunhas, o carro havia acabado de sair de uma oficina nas proximidades do local onde ateou fogo.
Ainda de acordo com os vizinhos, o homem dirigiu até um terreno baldio atrás do Posto 4 Rodas, estacionou e voltou à oficina para pedir um fósforo.
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Após incendiar o carro, homem foi embora caminhando tranquilamente em direção ao bairro Baixão de Sinésia. As informações são do Augusto Urgente.
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