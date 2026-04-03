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REVOLTADO

Homem incendeia próprio carro após revolta com falhas mecânicas

eículo foi queimado em terreno baldio após sair de oficina

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/04/2026 - 18:38 h

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Após atear fogo em veículo, homem vai embora
Após atear fogo em veículo, homem vai embora -

Um homem incendiou o próprio carro, na tarde desta quinta-feira, 2, em Irecê, no centro norte de Bahia. A situação ocorreu após ele se revoltar com os constantes problemas mecânicos do veículo.

Segundo informações de testemunhas, o carro havia acabado de sair de uma oficina nas proximidades do local onde ateou fogo.

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Ainda de acordo com os vizinhos, o homem dirigiu até um terreno baldio atrás do Posto 4 Rodas, estacionou e voltou à oficina para pedir um fósforo.

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Após incendiar o carro, homem foi embora caminhando tranquilamente em direção ao bairro Baixão de Sinésia. As informações são do Augusto Urgente.

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Tags:

Bahia Carro Incendiado irecê

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