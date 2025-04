Homem invade batalhão da PM com arma falsa e é baleado na Bahia

Suspeito foi socorrido e o caso está sendo apurado pelas autoridades competentes - Foto: Reprodução/Street View

Um homem foi baleado na noite de domingo, 13, em Guanambi, no sudoeste baiano, após invadir um batalhão da Polícia Militar portando uma arma de brinquedo.

De acordo com informações da TV Sudoeste, o caso teve início após uma discussão entre o suspeito e uma mulher em frente à unidade policial. A mulher teria feito uma denúncia, o que provocou uma reação inesperada do homem, que acabou correndo em direção ao interior do batalhão.

Na fuga, ele acessou uma área restrita da unidade e surpreendeu três policiais militares. Sem saber que o armamento era falso, os agentes tentaram contê-lo, mas o homem não obedeceu às ordens de rendição.

Diante da recusa e da ameaça percebida, um dos policiais efetuou um disparo, atingindo o invasor na perna esquerda. Ele foi socorrido e o caso está sendo apurado pelas autoridades competentes.