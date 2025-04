Júri popular de Iuri Sheik tem data definida pela Justiça da Bahia

Iuri Santos Abrão, conhecido como Iuri Sheik - Foto: Reprodução | Instagram

A Justiça da Bahia marcou para o próximo dia 20 de maio, às 8h, o júri popular de Iuri Santos Abrão, conhecido como Iuri Sheik, acusado de assassinar William Oliveira, o “Will”, em 2019. O julgamento acontecerá no Fórum de Santo Antônio de Jesus, cidade do Recôncavo baiano onde o crime ocorreu.

O caso atraiu grande atenção por envolver o influenciador digital e empresário Iuri Sheik, figura conhecida nas redes sociais por seu estilo extravagante e personagem “Sheik Árabe”, que o levou a ser garoto-propaganda de blocos de Carnaval e outras ações publicitárias. O crime, marcado por violência e fuga, teve ampla repercussão e mobilizou as autoridades à época.

Assassinato de William Oliveira

Na noite de 23 de junho de 2019, durante uma festa do tipo "paredão", realizada no centro de Santo Antônio de Jesus, Iuri Sheik teria se desentendido com William Oliveira, ex-sócio da banda Black Style. Segundo testemunhas, após a discussão, Iuri sacou uma arma e atirou duas vezes contra Will.

Ex-sócio da banda Black Style teria sido baleado por digital influencer | Foto: Reprodução | Instagram

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao Hospital Geral de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. Minutos antes do crime, a Polícia Militar havia estado no local para tentar encerrar a festa, realizada na Avenida Ruy Barbosa. Pouco depois, os policiais foram informados sobre os disparos.

Após o crime, Iuri fugiu do local em um carro particular. Ele permaneceu foragido por três dias até se apresentar à polícia em 26 de junho, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Pituba, em Salvador. Na ocasião, sua assessoria informou apenas que estava tomando conhecimento do caso.

Dono de uma loja de roupas na capital baiana, Iuri era conhecido por ostentar nas redes sociais e interagir com celebridades. O personagem “Sheik Árabe”, que o tornou popular na internet, foi um dos motivos que contribuíram para a notoriedade do caso.