Homem morre após despencar de cisterna que se rompeu na bahia

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Um homem de 42 anos, identificado como Dawinson Dutra de Oliveira, morreu após sofrer um acidente enquanto realizava serviços de preparação de um terreno na zona rural de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O espaço seria utilizado para a construção de uma residência.

Durante a atividade, uma estrutura localizada sobre uma cisterna se rompeu, fazendo com que ele caísse no interior do reservatório. O caso aconteceu no domingo, 14.

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Resgate

Após o acidente, equipes de resgate foram acionadas e conseguiram retirar a vítima ainda com sinais vitais. Em seguida, ela foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Apesar dos esforços das equipes de socorro, os ferimentos sofridos foram graves e resultaram em sua morte.

Informações divulgadas pela imprensa local apontam que Dawinson trabalhava como condutor de motocicleta em um serviço de transporte por aplicativo. Ele deixa a esposa e uma filha. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as cerimônias fúnebres.