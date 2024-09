Homem preso com 61 kg de drogas e munições se passava por advogado

- Foto: Foto: Montagem Portal MASSA!

Um homem preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 19, identificado como Heldon Araújo Costa que estava com 61 kg de drogas e mais de 200 munições de armas de fogo, em Salvador, nas redes sociais, se passava por advogado criminalista e empresário, além de se autodenominar especialista em audiências de custódia.

O rapaz também respondia pelo vulgo de ‘Smooke’. Com a fama de ostentar armas e carros de luxo, como o Audi branco que estava ao ser preso no Jardim dos Namorados, em Salvador, ele entrava e saía de delegacias na capital e em outras cidades do estado.

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Militar na região do Jardim dos Namorados, onde agentes abordaram Heldon em um veículo. Durante a abordagem, foi encontrada uma sacola de maconha. Além disso, ele tentou subornar os policiais, oferecendo dinheiro para evitar a prisão.

Empresário do crime

Nas redes sociais, o rapaz também se intitulava empresário. Detido com drogas e munições, ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.

Os materiais apreendidos estavam dentro do veículo dele, assim como na casa, na região do Iguatemi, e em outro ponto no bairro periférico.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA) declarou que Heldon "não é e nunca foi advogado". Ele teve uma inscrição como estagiário, a qual foi cancelada, pois essa inscrição é válida por apenas dois anos, período em que foi de 21/11/2017 a 21/11/2019.