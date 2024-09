Idosa é estrangulada por cobra gigante; veja vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher de 64 anos, Arom Arunroj, passou mais de duas horas sendo apertada por uma píton gigante em sua residência na Tailândia. O incidente ocorreu enquanto ela lavava a louça, quando foi surpreendida por uma serpente que pesa mais de 20 quilos e mede cerca de quatro metros de comprimento.

O animal picou a coxa da mulher, conseguindo imobilizar totalmente a vítima, na tentativa de asfixia-la. Mais de uma hora com o animal enroscado ao corpo da vítima, vizinhos ouviram os gritos de desespero da mulher e acionaram imediatamente o socorro.

De acordo com o um Sargento da polícia, Ela já estava sendo estrangulada há algum tempo, sua pele estava pálida.



A fundação She Poh Tek Tunk encarregou-se do resgate do animal. A mulher foi rapidamente levada ao pronto-socorro e já está fora de perigo.

Embora essa espécie de cobra não seja venenosa, as mordidas da píton podem resultar em infecções graves, além do risco de asfixia. Os ataques por estrangulamento são característicos da espécie, levando ao sufocamento da presa e, consequentemente, à sua morte.

Na Tailândia, em 2023, foram registrados mais de 12 mil casos de ataques de cobras e outros animais peçonhentos, resultando em 26 mortes.