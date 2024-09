Brasileira é presa após atropelar 7 pessoas na Itália

- Foto: Facebook/Reprodução

Uma brasileira de 44 anos, cuja identidade ainda não foi confirmada, provocou um grave acidente em Lido di Camaiore, na Itália, na quarta-feira (18). Ela atropelou sete pessoas, resultando na morte de dois turistas franceses e deixando cinco feridos.

Após perder o controle do veículo, a motorista continuou a atropelar os pedestres que retornavam da praia. Dois dos feridos foram esmagados contra uma coluna de concreto e levados para um hospital em Massa, enquanto os outros foram atendidos em unidades locais.

Ao ser abordada pela polícia e pelas equipes de resgate, a mulher afirmou: "Não me lembro do que aconteceu. Vocês estão errados. Não fui eu, não é minha culpa." Ela estava acompanhada de uma passageira, que ficou ferida e paralisada no assento.

Exames toxicológicos realizados logo após o incidente não detectaram álcool ou outras substâncias em seu organismo. A motorista está atualmente em prisão domiciliar e enfrentará acusações de duplo homicídio.

Imagens do acidente, divulgadas pelo prefeito de Camaiore, mostram a gravidade do impacto e a destruição do veículo. A comunidade local está em luto, e investigações estão em andamento para apurar todos os detalhes do trágico evento.

A motorista, que reside na região, só conseguiu parar seu carro após colidir com veículos estacionados na rua. Ela estava acompanhada de uma passageira, que ficou paralisada no assento, com ferimentos faciais significativos.