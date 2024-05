Homem que pulou de ferry para escapar da PM é solto em audiência | A TARDE

O homem suspeito de tráfico de drogas que pulou do ferry boat para tentar escapar da polícia foi liberado pela Justiça baiana um dia após ser preso com entorpecentes.



Na decisão, proferida na tarde de domingo, 12, durante o Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau, o juiz decretou o relaxamento da prisão e determinou a soltura do suspeito para responder em liberdade.

Além disso, a autoridade estipulou algumas condições, como: "comparecer(em) a todos os atos processuais, não mudar(em) de residência ou ausentar(em)-se por mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial, procurar exercer atividade lícita, não portar(em) armas, nem fazer(em) uso de substâncias entorpecentes, inclusive não se apresentar(em) publicamente embriagados(a), sob pena de revogação do benefício".

Tentativa de fuga

Douglas Conceição Lima, mais conhecido como 'DG', foi preso no último sábado, 11, nas proximidades do Terminal Marítimo do Bom Despacho, em Vera Cruz. Apontado como uma das lideranças criminosas na Ilha, ele pulou da embarcação que estava após notar a presença de policiais militares que foram acionados por funcionários do sistema ferry boat.

Imagens feitas por populares mostram o momento em que ele estava ao mar. Depois do salto, ele nadou até a praia do Cajá, onde foi detido. Em outros vídeos, é possível ver os policiais vasculhando a embarcação Ana Nery, em busca do suspeito.

Após a captura, os agentes encontraram uma mochila com drogas, além de uma arma. ele foi apresentado a 19ª Delegacia Territorial (DT/Itaparica).

