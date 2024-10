Homem que teve pênis cortado tenta visitar mulher com cinta peniana

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gilberto Nogueira de Oliveira, um motorista de aplicativo de 40 anos, conseguiu autorização da Justiça para visitar sua esposa, Daiane dos Santos Faria, de 34 anos, na Penitenciária de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. O casal passou por uma situação extrema, pois Daiane foi condenada a quatro anos, oito meses e 20 dias de prisão em regime fechado por ter cortado o pênis de Gilberto.

O crime ocorreu em Atibaia, em dezembro de 2023, após Daiane descobrir uma traição do marido. Após usar uma navalha para cometer o ato, ela jogou o órgão no vaso sanitário e deu descarga, dificultando a possibilidade de reimplante. Apesar da brutalidade do ato, Gilberto declarou ter perdoado a mulher.

Na tentativa de manter relações íntimas com a esposa durante a visita, Gilberto levou consigo uma cinta peniana, conhecida popularmente como “cintaralho”. No entanto, a direção do presídio impediu a entrada do objeto, considerando o risco de ele usá-lo para se vingar de Daiane ou para atentar contra sua vida.

A decisão da direção da penitenciária foi baseada em precauções relacionadas a outros casos de violência, onde homens atacaram suas companheiras dentro do sistema prisional paulista. A medida visa garantir a segurança de todos os envolvidos.