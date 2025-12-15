Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Homem saca arma de fogo durante briga no metrô de Salvador; veja

Discussão foi registrada e m vídeo e repercurtiu nas redes

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

15/12/2025 - 7:30 h | Atualizada em 15/12/2025 - 7:57
Briga aconteceu dentro de vagão do metrô
Briga aconteceu dentro de vagão do metrô -

Um homem, que se apresentou como policial militar reformado, sacou uma arma de fogo durante uma discussão com um vendedor ambulante dentro do vagão do metrô de Salvador, neste sábado, 13. A briga, que ocorreu na região da estação Tamburugy, foi registrada em vídeo e repercutiu nas redes sociais.

Leia Também:

Homem é executado após sair de festa no interior da Bahia
'Projeto casca': impasse ameaça conclusão de prédio parada há 9 anos
Seminário destaca a importância da redução do uso de agrotóxicos

A briga começou após o homem tentar impedir o vendedor de comercializar os produtos dentro do trem, prática proibida pela administração do transporte. Durante a discussão, que envolveu também outras pessoas presentes no local, o policial sacou o revólver, sendo imobilizado em seguida.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Militar confirmou a ocorrência e afirmou, em nota, que a arma de fogo foi furtada por uma outra pessoa, que foi alcançada e detida após buscas. O episódio será investigado pela Polícia Civil, que registrou um termo circunstanciado por ameaça.

Metrô se manifesta

A Motiva, antiga CCR Metrô, que administra o transporte na capital, também se manifestou por meio de nota. Segundo a empresa, seguranças precisaram ser acionado para intervir em um desentendimento dentro de um trem, sem maiores detalhes.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

briga metrô metrô de salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Briga aconteceu dentro de vagão do metrô
Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Briga aconteceu dentro de vagão do metrô
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Briga aconteceu dentro de vagão do metrô
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Briga aconteceu dentro de vagão do metrô
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

x