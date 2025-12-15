Homem saca arma de fogo durante briga no metrô de Salvador; veja

Briga aconteceu dentro de vagão do metrô - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, que se apresentou como policial militar reformado, sacou uma arma de fogo durante uma discussão com um vendedor ambulante dentro do vagão do metrô de Salvador, neste sábado, 13. A briga, que ocorreu na região da estação Tamburugy, foi registrada em vídeo e repercutiu nas redes sociais.

A briga começou após o homem tentar impedir o vendedor de comercializar os produtos dentro do trem, prática proibida pela administração do transporte. Durante a discussão, que envolveu também outras pessoas presentes no local, o policial sacou o revólver, sendo imobilizado em seguida.

A Polícia Militar confirmou a ocorrência e afirmou, em nota, que a arma de fogo foi furtada por uma outra pessoa, que foi alcançada e detida após buscas. O episódio será investigado pela Polícia Civil, que registrou um termo circunstanciado por ameaça.

Metrô se manifesta

A Motiva, antiga CCR Metrô, que administra o transporte na capital, também se manifestou por meio de nota. Segundo a empresa, seguranças precisaram ser acionado para intervir em um desentendimento dentro de um trem, sem maiores detalhes.