Hospital Ortopédico implementa conselho com pacientes e familiares

Hospital Ortopédico implementa conselho entre pacientes, familiares e profissionais - Foto: Divulgação

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) implementou seu primeiro conselho consultivo de pacientes e familiares neste mês de janeiro. O motivo deste conselho é entender as opiniões e possíveis insatisfações oriundas da comunidade que utiliza direta, ou indiretamente dos serviço para que haja uma melhora no mesmo.

No total, o grupo será formado por 20 pessoas voluntárias em coligação com profissionais e líderes da instituição. Com encontros bimestrais voltados para envolver os pacientes e familiares na tomada de decisões visando aprimorar a experiência dentro do hospital.

O diretor do HOEB, Roger Monteiro, afirma que a formação desse conselho é uma oportunidade para melhorar cada vez mais o atendimento aos pacientes. “O processo de escuta vai impactar diretamente e de forma positiva os nossos fluxos e rotinas, e está em linha com nosso compromisso de aprimorar a assistência tendo como premissa o cuidado centrado na pessoa”, explica Roger.

Estes conselhos visam a humanização dos serviços de saúde, tendo início em 2010, a iniciativa fechou o último ano com 6 unidades públicas e privadas, que discutiram temas importantes para melhoria da experiência dentro da Instituição.



“Os conselhos definem caminhos de aperfeiçoamento de processos e colaboram para a evolução constante dos nossos serviços. Através do próprio paciente entendemos sua percepção e a satisfação de suas expectativas e necessidades”, declara Adriana Martins, gerente assistencial do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia.