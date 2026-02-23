CHUVA MORTAL?
Idosa morre após muro cair em cima dela durante temporal na Bahia
Carmelita teria tentado se abrigar atrás do muro para se proteger da chuva no momento em que a estrutura cedeu
Por Leilane Teixeira
Uma idosa identificada como Carmelita Pereira da Silva, de 64 anos, morreu depois que um muro caiu sobre ela durante as fortes chuvas que atingiram o município de Capim Grosso, no norte do estado.
O caso aconteceu na noite de sábado, 21, no bairro Jardim Formosa, mas o corpo só foi encontrado na manhã de domingo, 22, por um morador da região.
Chuva intensa
Segundo a Guarda Municipal, houve registro de chuva intensa acompanhada de ventos por volta das 18h de sábado, o que pode ter provocado o desabamento da estrutura.
De acordo com a prefeitura, foram registrados:
- 39 milímetros de chuva naquela noite;
- Também houve queda de árvores em diferentes pontos da cidade.
Tentativa de abrigo
Carmelita teria tentado se abrigar atrás do muro para se proteger da chuva no momento em que a estrutura cedeu. O muro tinha cerca de 2,5 metros de altura e aproximadamente 40 metros de comprimento e desabou completamente.
O corpo da idosa foi localizado quando um morador foi até o local para observar os danos e percebeu parte dos dedos da vítima sob os escombros. Ele acionou a Guarda Municipal, que confirmou a ocorrência junto a equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Militar da Bahia informou que foi acionada pelo Centro de Operações (Cenop) após populares relatarem que uma mão estava visível entre os tijolos do muro que havia desabado devido às chuvas. No local, os policiais constataram o fato e comunicaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jacobina, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.
