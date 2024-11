Ilha de Boipeba: Israelense suspeito de injúria racial é solto em audiência de custódia

Momento em que o turista é detido pela PM - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um turista de Israel, identificado como Shlomo Rein Negev Tobiana, de 20 anos, que foi preso na última terça-feira, 7, após chamar dois trabalhadores negros de macaco, teve a liberdade concedida após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira.

O crime aconteceu na Ilha de Boipeba, no município de Cairu, no baixo sul da Bahia. O israelense também é acusado de tentar subornar policiais para não ser preso. Ao portal G1, o delegado Tiago Campos disse que as vítimas acionaram a PM e exibiram um vídeo em que o crime é cometido.

Na delegacia, os envolvidos foram ouvidos e foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de injúria racial e corrupção ativa, sem arbitrar fiança. A defesa do israelense alega que a situação não passou de uma acusação falsa, seguida de mal-entendido.

O advogado do turista diz que ele se desentendeu com os carregadores durante o desembarque e a confusão foi retomada na saída do destino turístico, dois dias depois. A defesa pontua que o vídeo feito "sem o consentimento do cliente" não mostra ele falando a palavra macaco, e, sim, terceiros, que têm as vozes registradas no som de fundo do vídeo.