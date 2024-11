Operação do ‘Falso Jaleco’ prende dois policiais militares por roubo

A ação foi deflagrada de forma integrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia e SSP - Foto: Divulgação / SSP

Dois policiais militares suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido em Lauro de Freitas foram presos temporariamente nesta quinta-feira, 7, durante a “Operação Falso Jaleco”. A operação também cumpriu três mandados de busca e apreensão e teve como resultado a apreensão de celulares, um simulacro de arma de fogo, munições e outros objetos de interesse da investigação.

O roubo, ocorrido em maio de 2024, envolveu três indivíduos disfarçados de profissionais de saúde | Foto: Divulgação / SSP

O roubo, ocorrido em maio de 2024, envolveu três indivíduos disfarçados de profissionais de saúde, com jalecos brancos e máscaras cirúrgicas, que invadiram uma residência. Com grave ameaça e porte de armas de fogo, eles renderam os moradores e subtraíram mais de R$ 130 mil do cofre da casa.

| Foto: Divulgação / SSP

A ação foi deflagrada de forma integrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio dos grupos Geosp (Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública) e Gaeco (Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais), e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia e da Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force).