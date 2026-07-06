Incêndio em oficina assusta moradores em cidade baiana

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Um incêndio em uma oficina mecânica, na noite desta segunda-feira, 6, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, assustou quem passava pelo bairro Kadija, na zona oeste da cidade.

Segundo informações, as chamas tiveram início em um dos veículos que estava no estabelecimento comercial e se alastrou com rapidez.

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Foram os vizinhos que iniciaram o trabalho para conter o fogo e evitar que ele se espalhasse pela oficina e atingisse outras residências da rua.

Apesar do susto, os danos foram apenas material. A causa do incêndio ainda é incerta e será investigada pelas autoridades competentes. As informações são do Blog do Marcelo.