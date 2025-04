Indígena é morto a tiros em conflito fundiário no extremo sul da Bahia

João Celestino Lima Filho foi atingido na região abdominal - Foto: Reprodução

Um indígena, identificado como João Celestino Lima Filho, de 50 anos, morreu vítima de disparos de arma de fogo em uma fazenda na cidade do Prado, no extremo sul da Bahia, no último sábado, 5.

A informação foi confirmada pela Delegacia Territorial de Prado que investiga o caso. Informações preliminares apontam para um conflito fundiário na região, de acordo com a Polícia Civil (PC), aproximadamente 20 indígenas da Aldeia Reserva dos Quatis, pertencentes ao território Comexatibá, entraram na fazenda, na madrugada da sexta-feira, 4, com o objetivo de retomar o território.

No local, os indígenas disseram que pretendiam dialogar com os ocupantes do espaço e, em seguida, iniciaram manifestações culturais diante da sede do imóvel, quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.

A vítima ficou internada no Hospital Estadual Costa das Baleias, mas não resistiu e veio à óbito. A Delegacia Territorial de Prado expediu a necropsia e tenta identificar os suspeitos e a motivação do crime para esclarecer as circunstâncias da morte.

Segundo ainda a PC, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio, esbulho possessório com uso de violência e lesão corporal.