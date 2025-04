“Somos um governo que respeita os povos indígenas”, diz Lula

Lula entregou ao cacique Raoni a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito - Foto: Ricardo Stuckert/Secom-PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve nesta sexta-feira, 4 de abril, na Aldeia Piaraçu, localizada na Terra Indígena Capoto-Jarina, em Mato Grosso. Recebido em meio a danças e cantos indígenas, Lula se reuniu com o cacique Raoni Metuktire e outras lideranças das Terras Indígenas Capoto-Jarina, Panará, Parque Indígena do Xingu e Wawi da bacia do Rio Xingu.

“Somos um governo que respeita os povos indígenas, reconhece seus direitos e trabalha dia e noite, noite e dia, para que eles sejam assegurados. Não só respeitamos e reconhecemos, mas admiramos e amamos seus saberes e sua cultura”, declarou o presidente Lula durante seu discurso.

RECONHECIMENTO

Durante a visita, o presidente entregou ao cacique Raoni Metuktire a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos dos povos indígenas, da Floresta Amazônica e do meio ambiente. A condecoração foi oficializada na edição desta sexta-feira,4, do Diário Oficial da União (DOU), com assinatura também do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

O presidente Lula enalteceu o trabalho realizado pelo cacique, que resultou em conquistas indígenas nas últimas décadas. Além disso, reconheceu que Raoni inspira sabedoria, conhecimento, atraindo atenção nacional e internacional.

“É com muita alegria que fazemos esse reconhecimento com a medalha Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração do Estado Brasileiro. Guerreiro incansável na defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e da Amazônia, nosso querido Raoni segue ativo em sua nobre missão de semear a cultura indígena e o respeito aos povos originários e à floresta”, ressaltou Lula.