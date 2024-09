Iniciativa arrecada 75 toneladas de leite em pó para entidades sociais

Distribuição incluiu 30 T na capital e 45 T em Porto Seguro, Conquista e Juazeiro - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

A Bahia recebeu 75 toneladas de leite em pó, ontem, como parte de uma ação nacional de combate à fome. A doação, proveniente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), integra o programa Brasil sem Fome, coordenado pela Ação da Cidadania.

"Essa é uma iniciativa que, embora paliativa, traz alívio para muitas famílias que vivem em situação de insegurança alimentar. Cada doação, por menor que seja, tem um impacto enorme para quem precisa", destaca Raimundo Bandeira, coordenador da Ação da Cidadania na Bahia.

A distribuição na Bahia incluiu 30 toneladas destinadas a Salvador e outras 45 toneladas que foram distribuídas entre Porto Seguro, Vitória da Conquista e Juazeiro. "Nosso foco principal são as comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas, além de instituições parceiras, como o Centro Espírita Irmã Dulce e o Mosteiro de São Bento", explica Bandeira.

Outras instituições que também participaram da doação foram o Terreiro do Gantois e a comunidade quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. "Não é apenas uma doação, é um compromisso social que já dura 20 anos. A fome não tem prazo, tempo ou momento, e essa doação chega em uma hora oportuna, reforçando as cestas básicas que distribuímos para mais de 200 famílias mensalmente na comunidade", disse Tanyra Fontoura, integrante do Terreiro do Gantois.

No quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, a doação foi recebida com grande expectativa. "Temos 586 famílias na comunidade, das quais 344 estão em situação de insegurança alimentar", explicou Wellington Patrocínio, coordenador das doações para a comunidade.

A logística de distribuição é um desafio. "Vamos iniciar a distribuição amanhã (hoje), priorizando as famílias em situação mais crítica. Embora a quantidade não seja suficiente para todos, vamos fazer o possível para que cada família receba ao menos 1 kg de leite.".

Para Raimundo Bandeira, os desafios enfrentados pela Ação da Cidadania são muitos, mas a fome continua sendo o maior deles. "Mas enfrentamos também questões políticas e sociais. Precisamos de mais apoio para desenvolver projetos sustentáveis, como as cozinhas solidárias que já existem em alguns estados e que queremos implantar na Bahia".

A Ação da Cidadania continua os esforços com a campanha que terá início em outubro. "Estamos nos preparando para mais uma edição do Natal Sem Fome, que começará no Dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro", completa Raimundo. Além da campanha "Natal Sem Fome", a Ação da Cidadania aceita doações durante todo o ano. Quem deseja pode fazer doações via PIX pela chave: [email protected]

