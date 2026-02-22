BAHIA
Início das aulas é adiado em cidade da Bahia após alerta
Município do interior tem sido atingido por fortes chuvas
Por Luiz Almeida
As intensas precipitações que atingiram o município de Ribeira do Amparo, no nordeste da Bahia, forçaram uma mudança no calendário escolar. Devido aos transtornos causados pelo temporal, a gestão municipal decidiu adiar o início do ano letivo na rede de ensino local.
A cidade entrou em estado de atenção após registrar alagamentos severos em diversos bairros. A medida de suspensão, segundo a administração, é preventiva e visa assegurar a integridade de alunos, professores e funcionários.
Inicialmente, o retorno estava programado para esta segunda-feira, 22 de fevereiro, mas a nova data de início das atividades foi fixada para o dia 2 de março.
O volume de chuva impressionou: apenas na última sexta-feira, os índices ultrapassaram a marca de 100 mm. O impacto foi sentido tanto na zona urbana quanto na rural; registros feitos por moradores mostram ruas transformadas em rios e plantações de melão completamente submersas pela força das águas.
Prefeitura da Bahia fala de fortes chuvas
Em comunicado oficial divulgado no último sábado, 21, a gestão detalhou que as equipes municipais seguem em monitoramento constante das áreas de risco.
"A Defesa Civil está de prontidão, atuando para atender às ocorrências que estão sendo registradas. Estamos recebendo e acompanhando todas as demandas com responsabilidade, agilidade e compromisso com a segurança da nossa população", destacou a Prefeitura de Ribeira do Amparo em nota.
A administração municipal reforçou a orientação para que os moradores comuniquem qualquer situação de risco imediatamente aos canais oficiais e à Defesa Civil. O foco atual é minimizar os danos materiais e garantir o suporte necessário às famílias afetadas.
