Inmet emite alerta de vendaval para região da Bahia e outros sete estados

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A atuação de ventos intensos colocou parte da Bahia e outros sete estados do país em alerta de perigo potencial nesta quinta-feira, 6. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e permanece em vigor até as 23h59, com previsão de rajadas que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

No território baiano, o comunicado abrange a região do Sul Baiano, incluindo o município de Mucuri. Além da Bahia, o alerta também alcança áreas de sete estados:

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Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Segundo o Inmet, embora o risco seja considerado baixo, as rajadas de vento podem provocar a queda de galhos de árvores e ocasionar transtornos pontuais nas áreas atingidas.

Recomendações à população

Como medida preventiva, o instituto orienta que as pessoas não permaneçam sob árvores durante as rajadas, devido à possibilidade de quedas e de descargas elétricas. Também é aconselhado evitar estacionar veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser afetadas pela força do vento.

Caso ocorram situações de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.