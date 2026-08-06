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Inmet emite alerta de vendaval para região da Bahia e outros sete estados

Além da Bahia, outras sete unidades da federação também estão sob aviso de perigo

Luan Julião
Por
Rajadas de vento podem provocar transtornos pontuais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia
Rajadas de vento podem provocar transtornos pontuais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A atuação de ventos intensos colocou parte da Bahia e outros sete estados do país em alerta de perigo potencial nesta quinta-feira, 6. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e permanece em vigor até as 23h59, com previsão de rajadas que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

No território baiano, o comunicado abrange a região do Sul Baiano, incluindo o município de Mucuri. Além da Bahia, o alerta também alcança áreas de sete estados:

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  • Espírito Santo
  • Goiás
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Minas Gerais
  • Rio de Janeiro
  • São Paulo

Segundo o Inmet, embora o risco seja considerado baixo, as rajadas de vento podem provocar a queda de galhos de árvores e ocasionar transtornos pontuais nas áreas atingidas.

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Recomendações à população

Como medida preventiva, o instituto orienta que as pessoas não permaneçam sob árvores durante as rajadas, devido à possibilidade de quedas e de descargas elétricas. Também é aconselhado evitar estacionar veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser afetadas pela força do vento.

Caso ocorram situações de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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