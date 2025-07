Inscrições para programas de CNHs gratuitas terminam nesta segunda

Carteira Nacional de Habilitação gratuita pode ser solicitada - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os programas do governo da Bahia que que oferecem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitas, o "CNH da Gente" e "CNH na Escola", terminam as inscrições nesta segunda-feira, 30. Para se inscrever é preciso acessar o Portal de Serviços do Governo do Estado, no site institucional.

O "CNH na Escola" e o "CNH da Gente" vão atender estudantes do ensino médio, da educação profissional e tecnológica da rede pública estadual e a população inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para participar, os interessados devem atender a critérios como:

ter mais de 18 anos;

saber ler e escrever;

morar na Bahia.

Os estudantes menores de 17 anos podem iniciar a formação teórica, preparando-se para a obtenção da CNH no futuro.

Ao todo serão oferecidas 12 mil vagas distribuídas da seguinte forma:

Duas mil para estudantes do ensino médio da rede pública estadual;

Cinco mil destinadas a estudantes da SEC (18+), inscritos no programa Bolsa Presença;

Mil vagas para o programa Bahia pela Paz, destinado a jovens e 50 vagas para atendimento as famílias vítimas da explosão na fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus;

Além de 3.950 vagas para a população cadastrada no CadÚnico.