Interior da Bahia é alvo de megaoperação contra ‘gatonet’

População pode consultar se o provedor de internet é regular por meio de portal da Neoenergia Coelba - Foto: Divulgação / Coelba

Uma força-tarefa da Neoenergia Coelba está percorrendo municípios baianos ao longo desta semana para retirar cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular nos postes da concessionária. A iniciativa, chamada de Operação Gatonet, acontece em 23 cidades da Bahia e segue até sexta-feira, 23.

Segundo a distribuidora, equipes foram designadas exclusivamente para identificar e remover fios e equipamentos que não atendem aos critérios técnicos e de segurança. A ação tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de acidentes, incêndios e quedas no fornecimento de energia, além de combater o excesso de cabos que contribui para a poluição visual nos centros urbanos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O foco da operação está nos chamados provedores irregulares, apontados como a principal origem do emaranhado de fios observado nas cidades. Embora a responsabilidade pela manutenção das redes de telecomunicações seja das operadoras, a Neoenergia Coelba afirma que atua diante do risco que essas instalações representam para a população.

Cidades na mira da Operação Gatonet

Abaré

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Encruzilhada

Euclides da Cunha

Guanambi

Ilhéus

Itaberaba

Itabuna

Itaquara

Jaguaquara

Juazeiro

Lamarão

Lapão

Lauro de Freitas

Malhada de Pedras

Mata de São João

Nazaré

Ourolândia

Pedrão

Piripá

Salvador

Tanhaçu

Durante a Operação Gatonet, cabos pertencentes a empresas que não possuem contrato com a distribuidora estão sendo retirados dos postes. Para evitar a remoção, os provedores podem buscar a regularização por meio de um canal exclusivo de atendimento, disponível pelo e-mail [email protected]

Como complemento às ações em campo, a Neoenergia Coelba também disponibilizou um portal online onde a população pode consultar se o provedor de internet contratado está regularizado. A ferramenta permite verificar se a operadora passou por análise técnica e atende aos requisitos de segurança exigidos pela distribuidora.