HOME > BAHIA
BAHIA

Interior da Bahia é alvo de megaoperação contra ‘gatonet’

Ação foca na remoção de cabos instalados irregularmente em postes da distribuidora

Luan Julião

Por Luan Julião

19/01/2026 - 14:42 h
População pode consultar se o provedor de internet é regular por meio de portal da Neoenergia Coelba
Uma força-tarefa da Neoenergia Coelba está percorrendo municípios baianos ao longo desta semana para retirar cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular nos postes da concessionária. A iniciativa, chamada de Operação Gatonet, acontece em 23 cidades da Bahia e segue até sexta-feira, 23.

Segundo a distribuidora, equipes foram designadas exclusivamente para identificar e remover fios e equipamentos que não atendem aos critérios técnicos e de segurança. A ação tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de acidentes, incêndios e quedas no fornecimento de energia, além de combater o excesso de cabos que contribui para a poluição visual nos centros urbanos.

O foco da operação está nos chamados provedores irregulares, apontados como a principal origem do emaranhado de fios observado nas cidades. Embora a responsabilidade pela manutenção das redes de telecomunicações seja das operadoras, a Neoenergia Coelba afirma que atua diante do risco que essas instalações representam para a população.

Criminosos invadem bar e executam homem no interior da Bahia
Homem é morto e funcionários do DPT são presos por roubo de veículos
Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador

Cidades na mira da Operação Gatonet

  • Abaré
  • Barreiras
  • Bom Jesus da Lapa
  • Encruzilhada
  • Euclides da Cunha
  • Guanambi
  • Ilhéus
  • Itaberaba
  • Itabuna
  • Itaquara
  • Jaguaquara
  • Juazeiro
  • Lamarão
  • Lapão
  • Lauro de Freitas
  • Malhada de Pedras
  • Mata de São João
  • Nazaré
  • Ourolândia
  • Pedrão
  • Piripá
  • Salvador
  • Tanhaçu

Durante a Operação Gatonet, cabos pertencentes a empresas que não possuem contrato com a distribuidora estão sendo retirados dos postes. Para evitar a remoção, os provedores podem buscar a regularização por meio de um canal exclusivo de atendimento, disponível pelo e-mail [email protected]

Como complemento às ações em campo, a Neoenergia Coelba também disponibilizou um portal online onde a população pode consultar se o provedor de internet contratado está regularizado. A ferramenta permite verificar se a operadora passou por análise técnica e atende aos requisitos de segurança exigidos pela distribuidora.

x