BAHIA
Interior da Bahia é alvo de megaoperação contra ‘gatonet’
Ação foca na remoção de cabos instalados irregularmente em postes da distribuidora
Por Luan Julião
Uma força-tarefa da Neoenergia Coelba está percorrendo municípios baianos ao longo desta semana para retirar cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular nos postes da concessionária. A iniciativa, chamada de Operação Gatonet, acontece em 23 cidades da Bahia e segue até sexta-feira, 23.
Segundo a distribuidora, equipes foram designadas exclusivamente para identificar e remover fios e equipamentos que não atendem aos critérios técnicos e de segurança. A ação tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de acidentes, incêndios e quedas no fornecimento de energia, além de combater o excesso de cabos que contribui para a poluição visual nos centros urbanos.
O foco da operação está nos chamados provedores irregulares, apontados como a principal origem do emaranhado de fios observado nas cidades. Embora a responsabilidade pela manutenção das redes de telecomunicações seja das operadoras, a Neoenergia Coelba afirma que atua diante do risco que essas instalações representam para a população.
Cidades na mira da Operação Gatonet
- Abaré
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Encruzilhada
- Euclides da Cunha
- Guanambi
- Ilhéus
- Itaberaba
- Itabuna
- Itaquara
- Jaguaquara
- Juazeiro
- Lamarão
- Lapão
- Lauro de Freitas
- Malhada de Pedras
- Mata de São João
- Nazaré
- Ourolândia
- Pedrão
- Piripá
- Salvador
- Tanhaçu
Durante a Operação Gatonet, cabos pertencentes a empresas que não possuem contrato com a distribuidora estão sendo retirados dos postes. Para evitar a remoção, os provedores podem buscar a regularização por meio de um canal exclusivo de atendimento, disponível pelo e-mail [email protected]
Como complemento às ações em campo, a Neoenergia Coelba também disponibilizou um portal online onde a população pode consultar se o provedor de internet contratado está regularizado. A ferramenta permite verificar se a operadora passou por análise técnica e atende aos requisitos de segurança exigidos pela distribuidora.
