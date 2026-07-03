IRB e Fiesp firmam acordo para ações em capacitação, inovação e gestão

O Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) firmaram um Acordo de Cooperação Técnica voltado ao desenvolvimento de ações conjuntas nas áreas de capacitação, pesquisa, inovação, governança, sustentabilidade e aperfeiçoamento da gestão pública. O tratado foi assinado nesta quinta-feira, 2, em São Paulo.

O termo foi assinado pelo presidente do IRB, conselheiro Inaldo Araújo, e pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, na sede da entidade empresarial. A cerimônia contou com a presença da presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), conselheira Cristiana de Castro Moraes; da procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo (MPC-SP), Letícia Formoso Delsin Matuck Feres; do procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa; além de dirigentes e representantes das duas instituições.

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A parceria cria um ambiente permanente de cooperação para a realização de cursos, programas de capacitação, eventos, pesquisas, publicações e intercâmbio de conhecimentos. O acordo também prevê o desenvolvimento de metodologias voltadas ao fortalecimento do controle externo e da administração pública.

Áreas contempladas

Entre as áreas contempladas estão governança, integridade, gestão de riscos, inovação, inteligência artificial, auditoria baseada em dados, sustentabilidade, transformação digital e desenvolvimento institucional.

Durante a assinatura, Inaldo Araújo afirmou que o acordo amplia a capacidade do IRB de produzir conhecimento e disseminar boas práticas entre os Tribunais de Contas brasileiros.

“Mais do que formalizar um acordo, estamos construindo uma ponte entre o conhecimento técnico do controle externo e a experiência do setor produtivo, criando oportunidades para projetos conjuntos, estudos, eventos e iniciativas de capacitação que beneficiarão os Tribunais de Contas e, consequentemente, toda a sociedade brasileira”, afirmou.

Segundo o presidente do IRB, a cooperação entre instituições comprometidas com inovação e produção de conhecimento é fundamental para o fortalecimento das políticas públicas.

“Ao unirmos esforços com uma instituição da relevância da Fiesp, ampliamos nossa capacidade de promover inovação, qualificação e desenvolvimento de soluções que contribuam para uma gestão pública cada vez mais eficiente e orientada a resultados. É com esse espírito que celebramos este acordo e iniciamos uma parceria que certamente produzirá resultados relevantes para o país”, declarou.

Reforma Tributária será tema

Ao comentar as perspectivas da cooperação, Paulo Skaf anunciou que a primeira grande iniciativa conjunta será realizada em agosto, com um encontro voltado à Reforma Tributária para prefeitos dos 645 municípios paulistas.

Segundo ele, o objetivo é apoiar os gestores municipais na compreensão das mudanças previstas no novo sistema tributário. A intenção é que a experiência seja posteriormente levada a outras unidades da Federação.

“Vamos transmitir o máximo de conhecimento sobre a Reforma Tributária e replicar essa iniciativa em estados como Bahia, Rio Grande do Sul e, gradualmente, em todo o Brasil”, destacou Skaf.

Parceria entre controle externo e setor produtivo

A presidente do TCE-SP e vice-presidente de Auditoria do IRB, Cristiana de Castro Moraes, afirmou que o acordo representa a concretização de uma iniciativa concebida durante o II Inova São Paulo, realizado pela Fiesp em parceria com o Tribunal de Contas paulista.

Para a conselheira, a cooperação simboliza uma parceria entre os setores público e privado, unindo a experiência do controle externo e a capacidade de articulação da indústria em torno de objetivos comuns.

Cristiana também ressaltou que o acordo inaugura uma agenda permanente de ações voltadas ao intercâmbio de conhecimento, à inovação e ao fortalecimento institucional, com foco no aprimoramento do controle externo, da gestão pública e da entrega de melhores resultados à sociedade.

A procuradora-geral do MPC-SP, Letícia Formoso, destacou que a aproximação entre instituições públicas e o setor produtivo fortalece a construção de soluções para os desafios contemporâneos da administração pública.

Segundo ela, temas como governança, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico exigem atuação integrada entre órgãos de controle, entidades representativas e instituições de conhecimento.

“Essas pautas relevantes não podem mais ser debatidas de forma isolada. Precisamos construir, juntos, soluções para o futuro do país”, afirmou.

O acordo também prevê o desenvolvimento de estudos técnicos, indicadores, diagnósticos, metodologias e ações de capacitação voltadas à melhoria das políticas públicas. A cooperação permitirá o compartilhamento de boas práticas em auditoria ambiental, compliance, governança corporativa, controle interno, gestão de riscos e sustentabilidade.