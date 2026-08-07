Irmão de prefeito morre afogado após cair de cadeira de rodas dentro de piscina

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Um homem de 65 anos morreu após se afogar na piscina de uma residência na quinta-feira, 6, em Juazeiro, no norte da Bahia. A suspeita é de que ele tenha caído da cadeira de rodas antes do acidente.

A vítima foi identificada como Paulo César Lobo Rosa, irmão do prefeito de Uauá, Marcos Lobo (Avante). De acordo com informações iniciais ele foi retirado da piscina e chegou a receber manobras de reanimação, mas não resistiu.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e confirmaram a morte. O caso foi registrado pela Delegacia Territorial de Juazeiro, que informou não haver indícios de crime.

Prefeito lamentou a morte

Nas redes sociais, o prefeito Marcos Lobo lamentou a morte do irmão e agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas.

"Quero agradecer, de coração, por todas as mensagens de apoio, orações e manifestações de carinho recebidas neste momento de profunda dor pelo falecimento do meu querido irmão. Cada palavra de conforto foi um gesto de amor que fortaleceu nossa família", escreveu.