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Carro com R$ 1,3 milhão em dinheiro é interceptado pela PM em rodovia da Bahia

Ação aconteceu durante fiscalização de rotina da Polícia Militar Rodoviária no município

Luan Julião
Por
Quantia de R$ 1.348.200 estava escondida em uma mochila e uma mala
Quantia de R$ 1.348.200 estava escondida em uma mochila e uma mala - Foto: Divulgação / PMBA

A Polícia Militar apreendeu mais de R$ 1,3 milhão em dinheiro vivo durante uma fiscalização na BA-026, em Tanhaçu, no sudoeste da Bahia, na manhã de quinta-feira, 6. O valor estava dentro de um veículo abordado por equipes da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv/Brumado).

Segundo a corporação, a abordagem ocorreu no km 349 da rodovia, durante uma ação de rotina. Os policiais pararam um Jeep Compass e, durante a inspeção no automóvel, localizaram R$ 1.348.200 em cédulas, que estavam armazenadas em uma mochila e uma mala.

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Polícia Federal vai investigar se houve irregularidade na origem da quantia encontrada
Polícia Federal vai investigar se houve irregularidade na origem da quantia encontrada - Foto: Divulgação / PMBA

Dinheiro estava escondido em mochila e mala dentro de veículo

De acordo com a PM, o motorista afirmou que transportava a quantia até o bairro de Ponta Verde, em Maceió, no estado de Alagoas, onde faria a entrega para um intermediário. Apesar da informação repassada aos policiais, o condutor não apresentou documentos que comprovassem a origem lícita do dinheiro.

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Além do valor em espécie, os agentes encontraram cinco aparelhos celulares, dois iPhones 17 Pro Max, dois iPhones 16 Pro Max e um iPhone 11, e um equipamento de internet via satélite Starlink.

Investigação vai apurar origem dos recursos apreendidos

As quatro pessoas que estavam no veículo foram levadas para a Delegacia da Polícia Federal, em Vitória da Conquista, junto com o material recolhido durante a ocorrência. Conforme a Polícia Militar, todos foram ouvidos e liberados posteriormente.

O dinheiro foi depositado judicialmente, e o caso seguirá sob investigação para esclarecer a procedência dos recursos e verificar se houve a prática de algum crime.

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ba-026 polícia militar tanhaçu

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