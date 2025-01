Irmãos de 15 e 19 anos são mortos após casa ser invadida na Bahia

Investigações apontam que a motivação do crime tem relação com a disputa pelo tráfico - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Dois irmãos de 15 e 19 anos foram mortos a tiros na madrugada de domingo, 19, após terem a casa invadida por homens armados em Jequié, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil da cidade, o crime aconteceu na quadra S do residencial Beira Rio, no bairro Cidade Nova. As vítimas foram identificadas como Ruan Gabriel Souza Barbosa e Elton Souza Barbosa.

Leia mais:



>> Homem morre após carro bater em muro e capotar em Conceição do Coité

>> Após sofrer acidente, casal é preso por porte ilegal de arma na Bahia

>> Dois homens morrem afogados em barragens no sudoeste da Bahia

De acordo com testemunhas, vários homens armados pararam na frente da casa dos irmãos. Em seguida, o grupo entrou no imóvel, atirou contra os dois e fugiu. Elton Souza foi morto dentro da casa. Ruan chegou a tentar fugir, mas foi alcançado pelos criminosos e atingido na frente do imóvel.

As investigações iniciais apontam que a motivação do crime tem relação com a disputa pelo tráfico de drogas entre grupos criminosos.