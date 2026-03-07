Menu
BAHIA
BAHIA

Itabuna amplia rede de esgoto e investe quase R$ 20 milhões em saneamento

Obras incluem construção de estação elevatória e de tratamento

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/03/2026 - 11:44 h

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Itabuna
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Itabuna -

A Prefeitura de Itabuna tem ampliado os investimentos em saneamento básico com obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário em diferentes áreas da cidade, que somam quase R$ 20 milhões em recursos.

As intervenções incluem a implantação e ampliação da rede de esgoto, além da construção de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) e de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Os trabalhos são supervisionados pela Empresa Municipal de Água e Saneamento (EMASA).

Um dos bairros contemplados é o Daniel Gomes, localizado na zona sul do município. No local, estão sendo implantadas redes coletoras, interceptor, ligações domiciliares e uma estação elevatória. O projeto também prevê a construção de casa do gerador e de uma Estação de Tratamento de Esgoto equipada com Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente (DAFA), leito de secagem, caixa partidora de vazão, além de serviços de terraplanagem e desvio de córrego.

De acordo com a engenheira Erica Leite, da Construtora Alves Carvalho Ltda., empresa responsável pela execução da obra, nesta fase os trabalhos estão concentrados na estrutura da estação de tratamento. “Estamos trabalhando na fundação e na montagem das ferragens da Estação de Tratamento de Esgoto”, explicou.

“Estamos trabalhando na fundação e na ferragem da Estação de Tratamento de Esgoto, que terá 1.083m². Porém, as chuvas e o solo rochoso têm atrapalhado um pouco. Esperamos o tempo estabilizar para acelerar os trabalhos”, disse

Segundo o prefeito Augusto Castro (PSD), os investimentos na ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Itabuna, buscam promover saúde e melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade e alcançar os índices estabelecidos pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Imagem ilustrativa da imagem Itabuna amplia rede de esgoto e investe quase R$ 20 milhões em saneamento
| Foto: Divulgação

“A Prefeitura junto com a EMASA vem priorizando o saneamento básico, com o Projeto Mais Água para a Cidade I e II e com a execução de obras de esgotamento sanitário em diversos bairros. A nossa meta é atender o que determina o Novo Marco Legal do Saneamento”, assegura.

O presidente da EMASA, Tauan Sampaio, prevê avanços ainda mais significativos no sistema de esgotamento sanitário nos próximos anos.

“A EMASA está tirando do papel projetos estruturantes que visam a ampliação da rede de esgotamento. Em parceria com a Prefeitura, estamos com frentes de trabalho no Daniel Gomes, Novo Lomanto e Nova Califórnia para atender também bairros adjacentes”, destaca.

A secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, lembra que os projetos de esgotamento sanitário em execução somente foram possíveis, porque o prefeito Augusto Castro trabalhou junto a alguns Ministérios em Brasília e Caixa Econômica Federal para retomar convênios com a União que, por problemas na execução em gestões passadas, estavam praticamente cancelados.

“Ao todo são quase R$ 20 milhões em recursos que estão sendo investidos nas três frentes de trabalho de ampliação e implantação do sistema de esgoto. Somente no Daniel Gomes estão sendo aplicados quase R$ 3,5 milhões. São investimentos que o município por pouco não perdeu, por problemas na execução dos serviços em gestões passadas”, recorda a secretária.

