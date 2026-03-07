UPA de Arembepe é requalificada e volta a funcionar com serviços ampliados

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe - Foto: William Rocha

A Prefeitura de Camaçari entregou, nesta sexta-feira, 6, a requalificação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe, na orla do município. Com a reforma, a unidade passa a funcionar com estrutura modernizada e ampliação de serviços, reforçando a rede de urgência e emergência da região e atendendo moradores da localidade e de áreas próximas.

Entre as novidades está a implantação de atendimento odontológico de emergência. A UPA também mantém funcionamento 24 horas, com acolhimento por classificação de risco, atendimento médico contínuo e estrutura preparada para casos de maior gravidade.

A requalificação incluiu melhorias na infraestrutura, como adequações nas redes elétrica e hidráulica, reparos no telhado e substituição completa do piso. O espaço também recebeu novos mobiliários e equipamentos, além da reorganização de áreas de apoio para os profissionais de saúde, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho das equipes.

A unidade dispõe de leitos de observação, três leitos de emergência, um leito de isolamento, laboratório 24 horas, setor de raio-X, sala de eletrocardiograma e sala de vacinação para agravos graves, além de ambulância própria para transferência de pacientes regulados.

Construída durante uma das gestões do prefeito Luiz Caetano, entre 2005 e 2012, a UPA foi encontrada pela atual administração em más condições de uso, demandando reformas e melhorias estruturais. Mais de uma década depois, o equipamento volta a receber uma requalificação completa justamente em uma nova gestão do prefeito.

Durante a entrega, Caetano destacou a importância do investimento para fortalecer o atendimento à população. “Estamos entregando uma unidade mais estruturada, com melhores condições para atender quem precisa. Investir nos equipamentos de saúde é garantir dignidade no atendimento e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam na linha de frente”, afirmou.