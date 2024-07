Jerônimo entrega 80 novas casas aos atingidos pelas chuvas em Itabuna

Entregas acontecem após dois anos e meio das intensas chuvas que castigaram a região - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou nesta sexta-feira, 5, 80 novas unidades habitacionais no bairro de Jaçanã, no município de Itabuna, no sul do estado. As entregas acontecem após dois anos e meio das intensas chuvas que castigaram a região deixando diversas pessoas desabrigadas.

As novas moradias fazem parte do Programa Bahia Minha Casa, e contam com um investimento de R$ 10 milhões realizado pela gestão estadual, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Segundo o chefe do Executivo, a entrega das novas residências representa um esforço maior para reduzir o déficit habitacional e melhorar as condições de vida das famílias de Itabuna.

“Ora, se a gente tem um ambiente físico como estes apartamentos aqui e uma família com apoio psicológico, para o equilíbrio, a gente tem uma sociedade melhor. Então haveremos de ampliar essa quantidade, não é da boca para fora, é o desejo nosso de vermos as pessoas com dignidade para viver”, pontuou Jerônimo Rodrigues no ato.

Bahia Minha Casa

Os edifícios possuem quatro andares, incluindo o térreo, com quatro apartamentos por pavimento, totalizando 16 unidades habitacionais por prédio. Cada apartamento possui sala, cozinha, área de serviço, dois quartos e um banheiro. A estrutura foi planejada para atender às necessidades básicas dos moradores, garantindo qualidade e funcionalidade.

Saúde

Durante o evento, o governador inaugurou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e visitou as obras de ampliação e reforma do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Com um valor total de R$ 58,4 milhões, a intervenção abrange atendimento imediato de urgência e emergência adulta e pediátrica e internação com uma unidade de terapia intensiva de 20 leitos. A UBS também oferece apoio ao diagnóstico e terapia com serviços de imagem, além de um centro cirúrgico com seis salas, uma agência transfusional, apoio técnico com uma central de material esterilizado, apoio administrativo e logístico.

Um outro reforço para a saúde do município foi anunciado: o início das obras de reforma no Hospital São Lucas, objetivando a instalação do serviço de hemodiálise.

Infraestrutura

Na ocasião, foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação dos trechos que ligam o entroncamento da BA-649 ao acesso a Itabuna, na margem direita do Rio Cachoeira, e o acesso à Rodovia BA-963. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 31 milhões e irão beneficiar aproximadamente 220 mil habitantes. Estas obras visam melhorar a infraestrutura viária, facilitando o trânsito e a mobilidade urbana na região.

Além disso, o governador entregou a pavimentação asfáltica de 27 ruas, na sede do município; a requalificação do espaço da feira livre, localizada no bairro da Califórnia e ainda autorizou obras de contenção de encosta na Avenida Juracy Magalhães, no bairro Alto Maron.

Jerônimo também autorizou a construção de uma nova unidade escolar na área do Centro Integrado Oscar Marinho Falcão - (CIOMF), com 24 salas, restaurante estudantil, laboratórios e biblioteca. Ainda foi autorizada a reforma e cobertura da quadra poliesportiva e dos espaços e equipamentos existentes no antigo Colégio Estadual Josué Brandão.