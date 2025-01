Jerônimo escolhe novos desembargadores para compor o TJBA

Vagas preenchidas foram destinadas aos integrantes do Ministério Público da Bahia - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues escolheu, nesta sexta-feira (10), dois novos nomes que ocuparão as cadeiras de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA). As vagas preenchidas foram destinadas aos integrantes do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Os atos serão publicados na edição do Diário Oficial do Estado neste sábado, 11.

O procurador Ricardo Regis Dourado foi o escolhido da lista tríplice enviada ao governador no dia 14 de novembro de 2024. Já o procurador Nivaldo dos Santos Aquino foi o escolhido da lista tríplice formada após votação ocorrida no dia 11 de dezembro de 2024.