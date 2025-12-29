Jogador de futebol morre após atropelar cavalo em estrada na Bahia

Lázaro Victor Lima Mota, de 30 anos, conhecido na cidade como Lazinh - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um acidente registrado na zona rural de Barrocas, no interior da Bahia, terminou com a morte de um jogador de futebol amador na madrugada desta segunda-feira, 29. A colisão ocorreu na estrada que dá acesso ao povoado de Lagoa da Cruz, por volta das 5h30, quando a motocicleta conduzida pela vítima atingiu um cavalo que estava solto na via.

O motociclista era Lázaro Victor Lima Mota, de 30 anos, conhecido na cidade como Lazinho. Testemunhas relataram que o impacto foi frontal. Equipes da Polícia Militar estiveram no local, mas o animal envolvido no acidente não foi encontrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local da ocorrência.

De acordo com informações apuradas pela TV Subaé, Lazinho era bastante conhecido no município. Filho de uma professora, ele defendia o Santa Cruz Futebol Clube, equipe de Barrocas, e também atuava como comerciante, sendo proprietário de uma loja de roupas na cidade.

A morte causou comoção. Em nota, o clube e a APLB manifestaram pesar pela perda do atleta. “Apaixonado e dedicado ao clube, Lazinho sempre demonstrou amor, respeito e compromisso. Sua partida deixa uma dor enorme e um vazio imenso em nossos corações”, diz o comunicado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Barrocas. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de necropsia. O velório acontece na Igreja Assembleia de Deus, no povoado de Lagoa da Cruz, e o sepultamento está previsto para às 9h desta terça-feira, 30, no Cemitério São João Batista, no município.