BAHIA
BAHIA

Jogador de futebol morre após atropelar cavalo em estrada na Bahia

Corpo foi encaminhado ao DPT e sepultamento ocorre nesta terça-feira, 30

Luan Julião

Por Luan Julião

29/12/2025 - 19:02 h
Lázaro Victor Lima Mota, de 30 anos, conhecido na cidade como Lazinh -

Um acidente registrado na zona rural de Barrocas, no interior da Bahia, terminou com a morte de um jogador de futebol amador na madrugada desta segunda-feira, 29. A colisão ocorreu na estrada que dá acesso ao povoado de Lagoa da Cruz, por volta das 5h30, quando a motocicleta conduzida pela vítima atingiu um cavalo que estava solto na via.

O motociclista era Lázaro Victor Lima Mota, de 30 anos, conhecido na cidade como Lazinho. Testemunhas relataram que o impacto foi frontal. Equipes da Polícia Militar estiveram no local, mas o animal envolvido no acidente não foi encontrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local da ocorrência.

Jovem de 22 anos é achada morta dentro de casa no interior da Bahia
Reparo na adutora é concluído e abastecimento é retomado em Itaparica
Destino turístico da Bahia vira referência nacional em segurança

De acordo com informações apuradas pela TV Subaé, Lazinho era bastante conhecido no município. Filho de uma professora, ele defendia o Santa Cruz Futebol Clube, equipe de Barrocas, e também atuava como comerciante, sendo proprietário de uma loja de roupas na cidade.

A morte causou comoção. Em nota, o clube e a APLB manifestaram pesar pela perda do atleta. “Apaixonado e dedicado ao clube, Lazinho sempre demonstrou amor, respeito e compromisso. Sua partida deixa uma dor enorme e um vazio imenso em nossos corações”, diz o comunicado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Barrocas. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de necropsia. O velório acontece na Igreja Assembleia de Deus, no povoado de Lagoa da Cruz, e o sepultamento está previsto para às 9h desta terça-feira, 30, no Cemitério São João Batista, no município.

Ver todas

