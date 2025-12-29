FINALIZADO
Reparo na adutora é concluído e abastecimento é retomado em Itaparica
Regularização no fornecimento deverá acontecer nas próximas 24 horas
Por Anderson Ramos
A Embasa concluiu o reparo em uma adutora que rompeu na manhã desta segunda-feira, 29, na localidade de Barra Grande, na Ilha de Itaparica, município de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Após o fim do reparo, na tarde de hoje, a distribuição de água foi retomada gradativamente na sede de Itaparica e nas seguintes localidades de Vera Cruz:
- Aratuba
- Baiacú
- Berlinque
- Campinas
- Gamboa
- Gameleira
- Jaburú
- Ilhota
- Mar Grande
- Ponta Grossa
De acordo com a Embasa, a regularização ocorre aos poucos, até que a rede esvaziada volte a ser preenchida, processo que deverá acontecer nas próximas 24 horas. Apesar da ação rápida na correção do vazamento, o aumento do consumo de água, com as temperaturas elevadas e maior contingente de população flutuante, prolonga o tempo necessário para a plena regularização na área atendida.
Até que esteja normalizado o abastecimento, podem ocorrer oscilações do abastecimento, e por isto, segue mantida a recomendação de uso econômico da água armazenada, evitando desperdícios e demais usos que possam ser adiados.
