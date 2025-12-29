Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FINALIZADO

Reparo na adutora é concluído e abastecimento é retomado em Itaparica

Regularização no fornecimento deverá acontecer nas próximas 24 horas

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

29/12/2025 - 18:09 h | Atualizada em 29/12/2025 - 18:24
Reparo foi finalizado na tarde desta segunda-feira, 29.
Reparo foi finalizado na tarde desta segunda-feira, 29. -

A Embasa concluiu o reparo em uma adutora que rompeu na manhã desta segunda-feira, 29, na localidade de Barra Grande, na Ilha de Itaparica, município de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Leia Também:

Destino turístico da Bahia vira referência nacional em segurança
Estrada do Derba será interditada para avanço nas obras do VLT
Morro de São Paulo proíbe comércio entre 0h e 6h e revolta trabalhadores

Após o fim do reparo, na tarde de hoje, a distribuição de água foi retomada gradativamente na sede de Itaparica e nas seguintes localidades de Vera Cruz:

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Aratuba
  • Baiacú
  • Berlinque
  • Campinas
  • Gamboa
  • Gameleira
  • Jaburú
  • Ilhota
  • Mar Grande
  • Ponta Grossa

De acordo com a Embasa, a regularização ocorre aos poucos, até que a rede esvaziada volte a ser preenchida, processo que deverá acontecer nas próximas 24 horas. Apesar da ação rápida na correção do vazamento, o aumento do consumo de água, com as temperaturas elevadas e maior contingente de população flutuante, prolonga o tempo necessário para a plena regularização na área atendida.

Até que esteja normalizado o abastecimento, podem ocorrer oscilações do abastecimento, e por isto, segue mantida a recomendação de uso econômico da água armazenada, evitando desperdícios e demais usos que possam ser adiados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abastecimento de água Embasa itaparica reparo de adutora Vera Cruz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reparo foi finalizado na tarde desta segunda-feira, 29.
Play

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

Reparo foi finalizado na tarde desta segunda-feira, 29.
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Reparo foi finalizado na tarde desta segunda-feira, 29.
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Reparo foi finalizado na tarde desta segunda-feira, 29.
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

x