Jovem baiano com paralisia cerebral decidiu escrever sua própria história

- Foto: Divulgação

"Talvez ele nunca aprenda a ler". Foi essa a frase que o jovem com paralisia cerebral Rafael Souza dos Santos, de 24 anos, natural de Nova Itarana, no interior da Bahia, ouviu dos médicos ainda na infância. O diagnóstico, no entanto, não determinou seu destino. Superando inúmeras barreiras, Rafael lançou recentemente seu primeiro livro: O Diário de Rafael – Uma História de Superação no qual narra, com sinceridade e sensibilidade, sua trajetória marcada por desafios e conquistas.

“Nasci com paralisia cerebral, mas nunca deixei que isso me limitasse. Sabe o que eu fiz? Peguei essa dúvida deles e transformei em combustível. Peguei cada ‘você não vai conseguir’ e usei como impulso para provar que ninguém pode limitar os sonhos de quem acredita", diz, com determinação.

Com orgulho, ele compartilha o caminho percorrido: "Hoje, quem me vê com um livro na mão nem imagina o quanto eu lutei para entender as letras, formar palavras, construir frases… e, principalmente, acreditar que eu podia. E não só aprendi a ler, aprendi a contar histórias. Histórias que inspiram, que emocionam e que mostram que mil diagnósticos jamais vencem uma mente determinada".

"Queria mostrar que a superação mora dentro da gente"

Rafael conta que sempre sentiu que sua história poderia tocar o coração das pessoas. “O que me motivou foi o desejo de mostrar que, mesmo com desafios, a vida pode ser leve, divertida e cheia de força”, explica. Para ele, superar obstáculos não é algo distante: “A superação mora dentro da gente”.

Segundo o autor, escrever o livro foi um processo intenso e transformador. “Foi como reviver momentos marcantes da minha vida, com lágrimas, risos e muita reflexão”, relembra. Embora tenha enfrentado dificuldades ao relembrar episódios dolorosos, Rafael acredita que cada página escrita foi um passo rumo à cura. “E claro, não faltou aquele toque de humor que sempre me acompanha”, completa.

"Acredite em você: a força está dentro de cada um"

A principal mensagem de O Diário de Rafael é clara: acreditar em si mesmo. “Ninguém vence por você, ninguém supera por você. É você quem precisa se levantar, dia após dia, e transformar os ‘nãos’ da vida em combustível”, afirma o autor. Ele reforça que todos enfrentam batalhas, mas também carregam dentro de si a força para superá-las.

Para pessoas com deficiência ou que enfrentam desafios, Rafael deseja que sua história seja um “grito de coragem”: “Você pode!”. Segundo ele, o segredo não está em fingir que tudo é fácil, mas em reconhecer a própria força e seguir em frente, com alegria e determinação.

Novos projetos a caminho

O sucesso do primeiro livro já despertou em Rafael o desejo de continuar escrevendo. Ele revela que já está planejando um segundo volume, com novas histórias de superação e reflexões mais profundas. “Escrever é mais do que um dom, é minha maneira de vencer e motivar outras pessoas a acreditarem que todo obstáculo pode ser superado com fé, coragem e determinação”, destaca.

Os sonhos de Rafael vão além da literatura. Ele também quer viajar, dar palestras e transformar sua história em vídeos, e quem sabe até em uma peça ou filme.