3ª Flipassé terá como tema literatura e ancestralidade - Foto: Divulgação

A quadra da Escola Municipal Profa Lindaura Monteiro, em São Sebastião do Passé, foi palco do lançamento da próxima edição da Feira literária da cidade, que esse ano acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto. O evento terá como temática: literatura, ancestralidade, memória, uma tessitura para despertar o valor das raízes.

Chegando a sua terceira edição, o evento literário homenageará duas mulheres influentes na educação brasileira. A escritora e doutora Bárbara Karine, vencedora do prêmio Jabuti e que já era referência para a feira desde a primeira edição. A segunda homenageada é a escritora e conterrânea da cidade Verilane Menezes. “A lição precisa começar de casa, a escritora que é educadora há 29 anos é uma perfeita escolha”, pontua a curadora da Flipassé Márcia Mendes.

A última edição do evento homenageou o Mestre Bule-Bule e contou com atividades para leitores de todas as idades, paineis para educadores e espaços para coletivos literários. O objetivo do evento é transformar o município em uma cidade leitora. “É desafiador porque precisamos do envolvimento de cada sebastianense. A formação leitora é fortalecida na escola, mas não é uma atividade que está restrita ao contexto escolar” destaca a curadora e escritora sebastianense, Márcia Mendes.