Jovem de 20 anos morre após pescaria em Porto Seguro

Corpo de João Kleber de Oliveira Santos foi encontrado após ficar 24h desaparecido - Foto: Reprodução Redes Sociais

João Kleber de Oliveira Santos, de 20 anos, morreu afogado enquanto pescava com um amigo, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O corpo dele foi encontrado neste domingo, 29, após ficar desaparecido por 24h no Rio Buranhém, na Ilha do Pau do Macaco, destino turístico da região. As informações são do G1.

O jovem estava hospedado no sítio do avô do amigo, que contou para bombeiros que os dois interromperam a pescaria depois que o barco onde estavam começou a encher de água, e acabaram parando na margem.

O rapaz, que não teve o nome divulgado, afirma ter deixado João Kleber no local, enquanto guardava o equipamento de pesca, e, quando voltou, ele não estava mais lá.

O corpo de João Kleber foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro, onde passou por necropsia. O caso foi registrado na delegacia da cidade.