Jovem é morta a facadas em Lauro de Freitas; namorado é suspeito

Raiane Vitória Souza Araújo, tinha apenas 21 anos. - Foto: Reprodução

Raiane Vitória Souza Araújo, de apenas 21 anos, foi morta a facadas, na manhã deste domingo, 29, no bairro de Caji, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Leia também

>> Bandidos matam três em bar, invadem casa e fazem refém em Lauro

>> Médica é acusada de chamar enfermeiro de "macaco" em UPA de Itapuã

>> Adolescente de 16 anos morre em acidente de moto na Bahia

A Polícia Civil informou que o namorado dela, que não teve o nome divulgado, é o principal suspeito do crime e é procurado.

O corpo da jovem foi encontrado dentro da casa onde ela morava. Policiais militares estiveram no imóvel e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou perícia no local.

O caso foi registrado como feminicídio pela 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), que realiza ações para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o suspeito.