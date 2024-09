Jovem de 22 anos é morto em assalto após ser baleado em Salvador

Vítima foi levada ao Hospital Ernesto Simões Filho, no bairro do Pau Miúdo, mas não resistiu - Foto: Divulgação | Sesab

Um jovem identificado como Pablo Santos do Nascimento, de 22 anos, foi morto a tiros durante um assalto na noite de quarta-feira, 19, na Rua Direta do Queimadinho, no bairro Caixa D'Água, em Salvador.

Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que a vítima teve o celular roubado por quatro suspeitos que fugiram em duas motocicletas após o ataque.

Ainda de acordo com informações da PC, Pablo estava acompanhado de um homem em frente a um estabelecimento comercial quando foi abordado pelos criminosos. Os suspeitos roubaram os celulares das vítimas e dispararam contra o jovem, que foi levado ao Hospital Ernesto Simões Filho, no bairro do Pau Miúdo, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que procura identificar os responsáveis.