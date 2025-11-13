Menu
BAHIA
BAHIA

Juazeiro recebe eventos do Sebrae para impulsionar desenvolvimento regional

Lideranças do Sistema S e do setor produtivo se reúnem nos dias 18 e 19 de novembro para criar estratégias para 16 municípios do Norte da Bahia

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 20:30 h
Juazeiro receberá eventos do Sebrae
Juazeiro, no Norte da Bahia, será palco de uma importante agenda focada no desenvolvimento econômico e na articulação de novas estratégias para a região. O Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae Bahia realizará, nos dias 18 e 19 de novembro, as Reuniões Itinerantes, com o objetivo de ouvir as demandas locais e traçar planos para impulsionar a economia dos 16 municípios que integram a regional do Sebrae na área.

A agenda busca fortalecer a integração entre os atores locais, essenciais para o crescimento dos pequenos negócios na região.

Participam da agenda diversas autoridades e dirigentes do Sistema S, incluindo o presidente do Conselho e do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, e o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, além de diretores e conselheiros da instituição.

A programação terá início no dia 18, com um jantar marcado para as 19h. O evento reunirá empresários, gestores públicos e lideranças regionais para fortalecer parcerias estratégicas.

Já no dia seguinte, 19 de novembro, o foco será no momento de escuta territorial, a partir das 9h. Este espaço de diálogo é considerado crucial para discutir os desafios específicos e as grandes potencialidades dos pequenos negócios da região Norte.

Incentivo ao local

Encerrando a programação, os dirigentes do Sebrae prestigiarão a abertura do Grand Petit Terroir. O evento é uma iniciativa pioneira realizada pelo Sebrae Bahia em parceria com a Prefeitura de Juazeiro e visa valorizar produtos com forte identidade territorial e cultural.

O Grand Petit Terroir segue até o dia 22 de novembro, oferecendo uma série de atividades importantes para o setor produtivo, como rodadas de negócios, feira de exposição, rodas de conversa com especialistas e atrações culturais.

