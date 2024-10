Juíza perpétua da Irmandade da Boa Morte morre aos 108 anos

Dona Dazinha morreu nesta semana - Foto: Reprodução | Irmandade da Boa Morte e Ag. A TARDE

Maria das Dores da Conceição, conhecida como Dona Dazinha, morreu aos 108 anos, na Bahia. A juíza perpétua da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte ocupava o cargo mais alto na hierarquia da secular composta apenas por mulheres negras.

A informação foi confirmada nesta terça-feira, 1º. O corpo de Dona Dazinha foi sepultado na cidade de Muritiba, onde ela morava.

"É com profundo pesar que noticiamos o falecimento de nossa irmã Juíza Perpétua Maria das Dores da Conceição, mais conhecida como Dona Dazinha, aos 108 anos de idade e muitas décadas de amor e dedicação a Maria. Que seu retorno para o òrun seja leve e tranquilo com as bênçãos de nossa grandiosa mãe Maria. E com acolhida de nossas ancestrais", anunciou a Irmandade nas redes sociais.

Antes da Dona Dazinha, o cargo na Irmandade da Boa Morte era ocupado por Dona Estelita Souza Santana, que morreu aos 105 anos, em 2012. A Irmandade é uma confraria afrocatólica brasileira que chegou a ser responsável pela alforria de inúmeros negros escravizados.

O tradicinal grupo chegou a ser extinto por causa de perseguições, que levou algumas das irmãs para Cachoeira. Em 1840, elas retomaram as atividades. A tradicional Festa da Nossa Senhora da Boa Morte é celebrada todos os anos em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e passou a ser patrimônio imaterial da Bahia.