"Justiça", clama família com apreensão do suspeito de matar Hyara Flor

Hyara Flor foi morta após ser atingida por tiro no queixo - Foto: Reprodução

Com apenas 14 anos de idade, Hyara Flor foi assassinada no dia 6 de julho de 2023. Um tiro no queixo, dentro da casa onde morava, terminou a história de paz, alegria e sonhos da cigana.

Em meio à investigação sobre o assassinato da jovem, a Polícia Civil apreendeu o marido dela nesta quinta-feira (22), na cidade de Itapetinga, na Bahia. Momentos depois da prisão do adolescente, de 16 anos, investigado pelo feminicídio, o Portal MASSA! apurou sobre de que forma a família da vítima recebeu a novidade. Na busca pela justiça, os parentes de Hyara encararam a situação atual como um alívio.

Uma sensação de alívio e de que a justiça será feita

"A apreensão do menor trouxe à família uma sensação de alívio e de que a justiça será feita. Foi muito importante, principalmente para a família de Hyara, que há mais de um ano aguarda pela responsabilização dos culpados pela sua morte", pontuou a advogada de defesa da família da vítima, Janaína Panhossi, em entrevista à reportagem.

Cumprimento

O adolescente estava no bairro Quintas do Sul, quando equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin – Sudoeste/Sul), da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga), da 23ª Coorpin/Eunápolis e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sudoeste) o localizaram.

Agora, ele está disponível à Vara da Infância e Juventude, depois das investigações serem concluídas e o inquérito policial ser remetido ao Ministério Público, com o indiciamento do adolescente.

Vale lembrar que o perfil genético dele foi identificado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) na arma do crime.