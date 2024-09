Leilão de pedra preciosa de 227 quilos encontrada na Bahia é adiado

- Foto: Divulgação/Grandes Leilões

O leilão da pedra preciosa de matriz negra com esmeraldas verdes, pesando 227 quilos e encontrada em Pindobaçu, no norte da Bahia, que estava agendado para esta terça-feira (10), foi remarcado para 3 de outubro. Conforme informou a empresa Grandes Leilões, responsável pelo leilão eletrônico, o valor mínimo de arremate da pedra é de R$ 150 milhões.

Segundo a empresa, a pedra é o item principal do lote 1 do leilão. Embora o valor de reserva seja elevado, ele ainda está abaixo do valor estimado da pedra, que é de US$ 165 milhões.

De acordo com a Grandes Leilões, foram descobertas outras duas pedras semelhantes na mesma região. Uma delas foi leiloada pela Receita Federal em maio deste ano e vendida por R$ 175 milhões. A outra está em posse de um grupo empresarial dos Estados Unidos, após ter sido roubada em 2001.

Leia também:

>> Pedra encontrada na Bahia é leiloada por no mínimo R$ 150 milhões

>> Carro, ida a Paris e mais: o que o valor de um iPhone 16 compra

>> PIB baiano cresceu 2,2% no segundo trimestre de 2024

A pedra agora leiloada foi encontrada a uma profundidade de 234 metros em uma mina próxima ao local onde as outras duas pedras foram encontradas.

Devido ao seu elevado valor, a pedra está atualmente guardada em um cofre de segurança particular. A empresa informou que o proprietário da pedra, cuja identidade não foi divulgada, recebeu várias propostas e decidiu leiloar o item para garantir o pagamento e assegurar sua proteção.

Nos últimos 23 anos, cinco enormes pedras de esmeralda foram descobertas em uma mina situada em uma pequena cidade com menos de 20 mil habitantes no sertão baiano. A mais recente delas, uma pedra de matriz preta com esmeraldas verdes, pesando 137 quilos, foi encontrada na Mina Carnaíba, em Pindobaçu, na região norte da Bahia, e foi arrematada por R$ 175 milhões em um leilão da Receita Federal realizado em junho deste ano.

O valor mínimo de lance para adquirir a pedra era de R$ 115 milhões. Segundo a Receita Federal, apesar de o valor ser elevado, ele ainda estava abaixo da estimativa de valor da pedra, conforme indicado pelo laudo técnico geológico feito em 2 de agosto de 2022. A pedra mede 60 centímetros de altura, 20 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade.

O relatório técnico destacou que a avaliação da pedra não segue os métodos convencionais de precificação para o mercado de joias, apontando que sua valorização é voltada para colecionadores, museus e universidades devido à sua raridade e beleza.

De acordo com, Humberto Alves, presidente da Cooperativa Mineral da Bahia, com sede em Pindobaçu, das cinco pedras gigantes de esmeralda encontradas na Mina Carnaíba, uma delas, descoberta em 2017, pesa 150 quilos.

A região onde está localizada a Mina Carnaíba é renomada pela exploração de esmeraldas. [Confira abaixo detalhes das quatro pedras gigantes encontradas na localidade antes da que foi leiloada pela Receita Federal.

A primeira pedra, encontrada em 2001, pesa 380 kg e foi avaliada em cerca de US$ 400 milhões. Após sua descoberta na Bahia, a esmeralda foi transportada ilegalmente para os Estados Unidos. Durante vários anos, a pedra gerou uma disputa judicial entre o governo brasileiro e o americano. Em 2015, foi decidido que a esmeralda permaneceria com um grupo empresarial dos Estados Unidos.

Depois de ser encontrada na Bahia, a esmeralda foi inicialmente enviada para São Paulo e, em 2005, foi remetida a um geólogo na Califórnia.

A segunda pedra, pesando 360 kg, foi descoberta na Mina da Carnaíba em abril de 2017. Avaliada em R$ 300 milhões, ela foi localizada a uma profundidade de 200 metros pela Cooperativa Mineral da Bahia, que possui autorização para explorar a área. Posteriormente, a pedra foi vendida a um minerador local.

Em 2021, uma esmeralda de 404,8 quilos foi descoberta na Bahia, na mesma região das outras pedras. Embora o valor exato não tenha sido divulgado na época, estima-se que sua avaliação tenha sido em torno de US$ 990 milhões.