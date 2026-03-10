CRONOGRAMA
LEM inicia força-tarefa para recuperação da malha viária urbana
Junior Marabá (PP) dedicou agenda para fiscalizar frentes de trabalho
Por Rodrigo Tardio
Com o fim do período chuvoso na região Oeste da Bahia, a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães deu início a um cronograma intensivo de recuperação da malha viária urbana.
O prefeito Junior Marabá (PP) dedicou a agenda para fiscalizar as frentes de trabalho da Secretaria de Infraestrutura, que começaram a atuar nos bairros Cidade Universitária e Santa Cruz.
A operação de recapeamento teve o pontapé inicial na Rua Walter Pepino (Cidade Universitária) e na Rua Morro do Chapéu (Santa Cruz). Durante a vistoria, que se estendeu até o período da noite, Marabá esteve acompanhado pelo vice-prefeito Franklin Willer e pelo secretário de Infraestrutura, Guelson Channakian.
Planejamento e expansão
O gestor destacou que a escolha do momento para o início das obras foi técnica, aguardando a estabilidade climática para garantir a durabilidade do novo asfalto. Além das frentes atuais, uma terceira equipe deve iniciar os trabalhos na Avenida Kishiro Mutara já nesta quarta-feira.
"Iniciamos com três frentes de trabalho. Estávamos aguardando as chuvas passarem para dar início ao recapeamento das vias mais antigas da cidade", afirmou o prefeito.
Junior Marabá anunciou, no fim de janeiro, um investimento de R$ 100 milhões em obras de recapeamento asfáltico, com foco na recuperação de vias mais antigas que apresentam desgaste.
Prioridade
Questionado sobre o cronograma de manutenção, Junior Marabá explicou a estratégia adotada pela gestão nos últimos anos. De acordo com o prefeito, o foco inicial foi retirar a população da lama e da poeira em áreas que ainda não possuíam pavimentação.
"Não tínhamos como fazer asfalto novo e recapeamento simultaneamente. Priorizamos bairros inteiros que não tinham pavimentação, como o Florais Léa. Agora, com a meta de expansão avançada, iniciamos a requalificação dos asfaltos antigos que foram feitos de forma inapropriada no passado", justificou Marabá.
