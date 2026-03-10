Menu
HOME > BAHIA
CRONOGRAMA

LEM inicia força-tarefa para recuperação da malha viária urbana

Junior Marabá (PP) dedicou agenda para fiscalizar frentes de trabalho

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/03/2026 - 16:33 h

Marabá anunciou, no fim de janeiro, investimento de R$ 100 milhões em obras de recapeamento asfáltico
Marabá anunciou, no fim de janeiro, investimento de R$ 100 milhões em obras de recapeamento asfáltico

Com o fim do período chuvoso na região Oeste da Bahia, a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães deu início a um cronograma intensivo de recuperação da malha viária urbana.

O prefeito Junior Marabá (PP) dedicou a agenda para fiscalizar as frentes de trabalho da Secretaria de Infraestrutura, que começaram a atuar nos bairros Cidade Universitária e Santa Cruz.

A operação de recapeamento teve o pontapé inicial na Rua Walter Pepino (Cidade Universitária) e na Rua Morro do Chapéu (Santa Cruz). Durante a vistoria, que se estendeu até o período da noite, Marabá esteve acompanhado pelo vice-prefeito Franklin Willer e pelo secretário de Infraestrutura, Guelson Channakian.

Leia Também:

Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias
Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação

Planejamento e expansão

O gestor destacou que a escolha do momento para o início das obras foi técnica, aguardando a estabilidade climática para garantir a durabilidade do novo asfalto. Além das frentes atuais, uma terceira equipe deve iniciar os trabalhos na Avenida Kishiro Mutara já nesta quarta-feira.

"Iniciamos com três frentes de trabalho. Estávamos aguardando as chuvas passarem para dar início ao recapeamento das vias mais antigas da cidade", afirmou o prefeito.

Junior Marabá anunciou, no fim de janeiro, um investimento de R$ 100 milhões em obras de recapeamento asfáltico, com foco na recuperação de vias mais antigas que apresentam desgaste.

Prioridade

Questionado sobre o cronograma de manutenção, Junior Marabá explicou a estratégia adotada pela gestão nos últimos anos. De acordo com o prefeito, o foco inicial foi retirar a população da lama e da poeira em áreas que ainda não possuíam pavimentação.

"Não tínhamos como fazer asfalto novo e recapeamento simultaneamente. Priorizamos bairros inteiros que não tinham pavimentação, como o Florais Léa. Agora, com a meta de expansão avançada, iniciamos a requalificação dos asfaltos antigos que foram feitos de forma inapropriada no passado", justificou Marabá.

Tags:

expansão pavimentação Infraestrutura Urbana planejamento urbano prefeitura Luís Eduardo Magalhães recapeamento asfáltico recuperação viária

x