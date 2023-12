Líder de facção é transferido para presídio de segurança máxima | A TARDE

O homem apontado como mandante do ataque que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé, Pablo Ribeiro de Moura, um dos líderes da facção "BDM", vulgo 'Amarelo', foi transferido para uma prisão de segurança máxima de Brasília (DF) nesta quinta-feira, 30. As investigações da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil apontam que, mesmo preso, ele estava ordenando ações de retaliação e emboscada contra rivais.

O criminoso estava preso na penitenciária Lemos Brito, em Salvador. No DF ele vai ficar em uma cela isolada e sem comunicação.



Segundo a PF, "Amarelo" foi quem ordenou que homens armados tomassem as localidades do Lavrador e do Penacho, no bairro da Valéria, que pertencia ao BDM e foi invadido pela facção rival chamada "Katiara".



A determinação de "Amarelo" foi dada através de uma vídeo-chamada, para 100 integrantes do grupo que estavam reunidos dentro de um matagal que liga Valéria ao bairro da Palestina, na manhã do dia 14 de setembro, um dia antes do confronto.