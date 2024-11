Líder de organização ligada à facção paulista é alvo de operação da PF

- Foto: Divulgação | PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 23, a Operação Maracaibo, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em tráfico de drogas em cidades da Bahia e Pernambuco. No estado baiano, a ação acontece no município de Juazeiro. Enquanto no PE, a operação é deflagrada nas cidades Petrolina, Lagoa Grande e Salgueiro.

Leia Mais:

>> VÍDEO: População entra em embate com a PM após prisão de suspeitos

>> Corpo é encontrado com mãos amarradas na Avenida Gal Costa

Desde as primeiras horas da manhã, mais de 120 policiais cumprem 16 mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão. Foi deferido, ainda, o sequestro de bens e o bloqueio de valores de até R$ 10 milhões.

Inicialmente, a investigação constatou uma conexão do grupo criminoso investigado com uma facção criminosa do estado de São Paulo. Posteriormente, foi revelado que o líder da organização, que é natural de Lagoa Grande, teria mudado para Petrolina e de sua residência, que fica em condomínio de luxo na cidade, comandava as ações criminosas na região do Vale do São Francisco.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 43 anos de reclusão.

A Polícia Federal continuará a apuração na tentativa de elucidar a real amplitude da suposta organização criminosa, bem como identificar outros integrantes.