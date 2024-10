Líder quilombola é executado a tiros na porta de casa na Bahia

A Polícia Civil já identificou o autor do crime que está foragido - Foto: Reprodução

O líder quilombola Arlindo Firmino de Brito, de 60 anos, foi morto a tiros na zona rural de Condeúba, no sudoeste da Bahia, na porta de casa e na presença da filha. O crime aconteceu na comunidade de Tamboril.

De acordo com a Polícia Militar, a motivação do crime pode ter sido vingança. A vítima era agente comunitário e, segundo a polícia, evitava passar na casa de um traficante por medo. Esse traficante é apontado com o autor do crime e se chama Wilson Pereira Pardinho. Arlindo foi atingido por três tiros.

A filha e uma vizinha dele presenciaram o crime. Nesta quarta-feira, 9, o corpo do líder quilombola foi sepultado na comunidade. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Condeúba investiga o crime e o autor do homicídio já foi identificado, mas está foragido.