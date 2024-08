Mãe Benardete: um ano crime, filho e neto seguem protegidos

Ialorixá foi assassinada em agosto deste ano - Foto: Divulgação | Conaq

Pelo menos dois da l[ider quilombola Maria Bernadete Pacífico, executada em Simões Filho, eguem sob proteção do estado. É o caso do filho da vítima, Jurandir Pacífico, e do neto Wellington Gabriel dos Santos, uma das testemunhas do crime.

A ialorixá foi executada a tiros em 17 de agosto de 2023, dentro da própria casa, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O caso teve repercussão internacional e foi contado no programa Linha Direta, apresentado pelo jornalista Pedro Bial, no dia 23 de maio deste ano.



O neto de Mãe Bernadete, Wellington, estava na casa invadida pelos suspeitos e foi isolado em uma dos quartos enquanto executavam a avó dele com mais de 20 disparos.

Leia também:

>> Terra liderada por Mãe Bernadete é reconhecida como quilombola

>> Entenda a participação dos indiciados na morte de Mãe Bernadete

Conhecido como “Binho do Quilombo”, Flávio Gabriel era filho de Mãe Bernadete. Ela cobrava que os responsáveis pelo assassinato do filho fossem presos e morreu sem ver a justiça ser feita.

Última atualização

A última atualização sobre o processo foi divulgada no mês passado: três suspeitos de envolvimento no assassinato vão a júri popular. Trata-se de Arielson da Conceição Santos, Marílio dos Santos e Sérgio Ferreira de Jesus, acusados de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, de modo cruel e sem possibilitar a defesa da vítima.

Para os investigadores, os réus integram uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e Mãe Bernadete se opunha às ações deles. Outros dois suspeitos — Josevan Dionísio dos Santos e Ydney Carlos dos Santos de Jesus — estão foragidos.