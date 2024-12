Mãe e filha são presas por tráfico e falsificação de moeda na Bahia

Todo o material foi encaminhado para perícia técnica - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Uma mulher e sua filha foram presas em flagrante, em Nova Viçosa, no sul da Bahia, por envolvimento com tráfico de drogas e falsificação de moeda. A prisão ocorreu na terça-feira, 3, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar.

De acordo com a 8ª Coordenação de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas), os agentes receberam informações de que as duas mulheres estavam esperando a chegada de um pacote com cédulas falsas em uma agência dos Correios. Ao realizarem as buscas, encontraram a filha no momento em que retirava a encomenda, que continha 20 cédulas falsas de R$ 100, totalizando R$ 2.000.

Leia também:

>> Pais deixam filho morrer de fome e enterra corpo no quintal de casa

>> Motoboys destroem casa de homem após discussão

>> Policial que matou homem com 11 tiros pelas costas tem prisão decretada

A jovem revelou que havia mais cédulas em sua casa, onde morava com a mãe. Ela alegou que o dinheiro era do namorado dela. Na residência indicada, os policiais encontraram a mãe da jovem e apreenderam outros materiais, como 02 pedras brutas de uma substância semelhante ao crack, 05 pedras de crack prontas para venda, 01 pacote com pó branco, provavelmente cocaína, 05 celulares e 01 máquina de cartão.